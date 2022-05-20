В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 79 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

По выздоровлении из больниц были выписаны 429 человек. С начала пандемии от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

За сутки выявили 368 новых случаев заражения COVID-19. Скончались за минувшие 24 часа 14 пациентов.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что COVID-19 стал приобретать черты сезонной инфекции. Она отметила, что осень является временем подъема заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе сезонными коронавирусами.

