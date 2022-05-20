В России прекратился выпуск вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора

В России прекратился выпуск вакцин от коронавируса "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" в связи с отсутствием заявок от регионов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

"Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме "Спутника V" <...> в результате остановлено производство "КовиВака", "Эпивака" и я не знаю, появился "Конвасел", увидит ли он свое будущее или не увидит", – сказал Горелов.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о возвращении отечественной системы здравоохранения к плановой работе в связи с отступлением коронавирусной инфекции в России. В ведомстве отметили, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, это позволяет снимать противоэпидемические ограничения.

За последние сутки в России госпитализировали 2 081 пациента с коронавирусом. Всего выявлено 5 089 новых случаев COVID-19. От последствий заболевания скончались 96 пациентов, выздоровели между тем 6 173 человека.

Уровень коллективного иммунитета в стране упал до 36,8%. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 91 334 540 раз. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 87 304 035 раз.

