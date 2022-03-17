"Московский патруль": обвинение запросило для экс-главы Раменского района почти 10 лет

Государственный обвинитель запросил для бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова 9 лет и 10 месяцев. Такое решение прокурор сделала с учетом смягчающих обстоятельств в виде наличия на иждивении несовершеннолетнего ребёнка и положительных характеристик по месту работы.

Мужчину обвиняют в убийстве любовницы Евгении Исаенковой. Тело женщины нашли в ее автомобиле на окраине города 4 мая 2019 года. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

