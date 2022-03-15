"Московский патруль": дело сына экс-главы правительства Дагестана вновь оказалось в суде

В столице начали заново рассматривать уголовное дело сына бывшего главы Правительства Дагестана Муртузали Меджидова. Молодого человека обвиняют в убийстве своей возлюбленной. Тело студентки обнаружили под окнами ВУЗа весной 2018 года.

Ранее в Никулинском суде Москвы коллегия присяжных вынесла оправдательный приговор, однако из-за нарушения процесса дело отправили на новое рассмотрение. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

