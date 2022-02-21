Бывший министр обороны Казахстана задержан за бездействие власти

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Бывший министр обороны Казахстана Мурта Бектанов задержан по делу о бездействии власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Досудебное расследование в отношении Бектанова было начато 19 февраля. Его подозревают в бездействии по службе (статья 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан).

По данным Генпрокуратуры, 20 февраля экс-министра обороны задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

