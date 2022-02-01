Спикер нижней палаты парламента Казахстана подал заявление о сложении полномочий

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Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Вакантный мандат депутата передан главе администрации президента страны Ерлану Кошанову. Центральная избирательная комиссия постановила вручить ему соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Ранее стало известно, что политический совет правящей в Казахстане партии "Нур Отан" обновил состав бюро политсовета. В него вошли в том числе дочь экс-президента, депутат мажилиса Дарига Назарбаева и бывший премьер Аскар Мамин.

До этого члены партии "Нур Отан" избрали своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.