Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, первым заместителем премьер-министра республики стал Роман Скляр, а заместителем премьер-министра – Ералы Тугжанов. Бахыта Султанова назначили министром торговли и интеграции.

Мухтар Тлеуберди сохранил пост министра иностранных дел. На постах министра обороны и министра внутренних дел также остались Мурат Бектанов и Ерлан Тургумбаев.

Министром энергетики назначили Болата Акчулакова, министром экологии – Сериккали Брекешева, министром цифрового развития – Багдата Мусина, министром экономики – Алибека Куантырова, министром юстиции – Каната Мусина.

"Постановляю назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича руководителем канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, Умарова Аскара – министром информации и общественного развития Республики Казахстан, Карашукеева Ербола – министром сельского хозяйства Республики Казахстан, Аймагамбетова Асхата – министром образования и науки Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Министрами здравоохранения и финансов стали Ажар Гиният и Ерулан Жамаубаев, министрами труда и культуры – Серик Шапкенов и Даурен Абаев. Каирбек Ускенбаев стал министром индустрии и инфраструктурного развития, а Юрий Ильин – министром по чрезвычайным ситуациям.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

