Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

11:29

Токаев призвал крупный бизнес помогать народу Казахстана

политика за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед парламентом заявил, что главы крупных компаний и богатые жители должны регулярно помогать жителям республики. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Токаев отметил, что влиятельные корпорации и прослойка богатых людей появились в годы правления экс-президента Нурсултана Назарбаева.

"Пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", – сказал глава республики.

Правительству Казахстана было поручено определить круг организаций и согласовать с ними размер взносов в специальный фонд, которые будут перечисляться ежегодно.

Также Токаев попросил ряд бизнесменов, имеющих огромные средства, выйти из тени и поддержать народ.

Ранее в пресс-службе президента Казахстана сообщили о стабилизации обстановки в республике. Отмечалось, что к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения был привлечен 2 161 человек.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

Самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана более 1,7 тыс россиян и иностранцев

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать