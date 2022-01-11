Токаев призвал крупный бизнес помогать народу Казахстана

11:29
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед парламентом заявил, что главы крупных компаний и богатые жители должны регулярно помогать жителям республики. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Токаев отметил, что влиятельные корпорации и прослойка богатых людей появились в годы правления экс-президента Нурсултана Назарбаева.
"Пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", – сказал глава республики.
Правительству Казахстана было поручено определить круг организаций и согласовать с ними размер взносов в специальный фонд, которые будут перечисляться ежегодно.
Также Токаев попросил ряд бизнесменов, имеющих огромные средства, выйти из тени и поддержать народ.
Ранее в пресс-службе президента Казахстана сообщили о стабилизации обстановки в республике. Отмечалось, что к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения был привлечен 2 161 человек.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.
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