Суд арестовал мужчину, расчленившего знакомого в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд в Москве арестовал 44-летнего мужчину, который убил и расчленил знакомого. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мужчина пробудет под стражей до 10 апреля 2022 года.

По данным ведомства, он ударил 36-летнего знакомого ножом в грудь. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил труп.

В тот же день руки и голову погибшего нашли при сортировке бытового мусора на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения человеческих останков на мусороперерабатывающем заводе в городском округе Кашира. На предприятии нашли фрагменты тела человека в виде нижних конечностей, бедер и таза, а также фрагмент туловища.

