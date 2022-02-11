Суд арестовал мужчину, расчленившего знакомого в Москве

11 февраля, 18:21
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Суд в Москве арестовал 44-летнего мужчину, который убил и расчленил знакомого. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Мужчина пробудет под стражей до 10 апреля 2022 года.
По данным ведомства, он ударил 36-летнего знакомого ножом в грудь. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил труп.
В тот же день руки и голову погибшего нашли при сортировке бытового мусора на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения человеческих останков на мусороперерабатывающем заводе в городском округе Кашира. На предприятии нашли фрагменты тела человека в виде нижних конечностей, бедер и таза, а также фрагмент туловища.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: