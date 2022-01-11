СК возобновил дело об убийстве девушки, чье тело нашли в Нижегородской области через 8 лет

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Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве исчезнувшей в 2013 году девочки, останки которой, по предварительным данным, нашли в Нижегородской области, сообщается на сайте СК по региону.
По информации следователей, ребенок пропал в июне 2013 года. После этого было заведено дело об убийстве, также проводились экспертизы и следственные действия, однако девочку не нашли.
В 2015 году предварительное расследование приостановили, но поиски продолжались.
Осенью прошлого года в лесополосе рабочего поселка Гидроторф были найдены костные останки человека. В ходе экспертизы выяснилось, что физических повреждений на них нет. Семья пропавшего ребенка опознала одежду, в которой девочка была в 2013 году.
На данный момент назначена молекулярно-генетическая экспертиза.
Ранее следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обнаружения на трассе вблизи села Сосновка коробки с новорожденной девочкой.
В ведомстве добавили, что здоровью младенца ничего не угрожает. Расследование продолжается, обстоятельства произошедшего и виновного еще предстоит установить.
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