В Москве раскрыли дело об обнаруженных на мусорозаводе расчлененных останках мужчины

14:54
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чьи расчлененные останки ранее обнаружили на мусороперерабатывающем заводе на севере столицы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1977 года рождения. На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы", – заявила Иванова.
Она уточнила, что на данный момент с подозреваемым работают представители СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
По информации источника в правоохранительных органах, предполагаемый убийца познакомился с человеком, чьи останки обнаружили на мусорозаводе, в гей-паблике в "Одноклассниках".
"Мужчина пришел в гости к подозреваемому, они выпивали алкоголь, а позже поссорились, в результате подозреваемый убил новоиспеченного знакомого", – говорится в сообщении источника.
Ранее стало известно, что 8 февраля при сортировке бытового мусора на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде в Москве были найдены голова и руки мужчины.
По данному делу Следственный комитет организовал доследственную проверку. Также сообщалось, что были назначены экспертизы для установления личности погибшего.
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