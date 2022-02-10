В Москве раскрыли дело об обнаруженных на мусорозаводе расчлененных останках мужчины

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чьи расчлененные останки ранее обнаружили на мусороперерабатывающем заводе на севере столицы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1977 года рождения. На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы", – заявила Иванова.

Она уточнила, что на данный момент с подозреваемым работают представители СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По информации источника в правоохранительных органах, предполагаемый убийца познакомился с человеком, чьи останки обнаружили на мусорозаводе, в гей-паблике в "Одноклассниках".

"Мужчина пришел в гости к подозреваемому, они выпивали алкоголь, а позже поссорились, в результате подозреваемый убил новоиспеченного знакомого", – говорится в сообщении источника.

Ранее стало известно, что 8 февраля при сортировке бытового мусора на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде в Москве были найдены голова и руки мужчины.

По данному делу Следственный комитет организовал доследственную проверку. Также сообщалось, что были назначены экспертизы для установления личности погибшего.