Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

происшествия

14:54

В Москве раскрыли дело об обнаруженных на мусорозаводе расчлененных останках мужчины

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чьи расчлененные останки ранее обнаружили на мусороперерабатывающем заводе на севере столицы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1977 года рождения. На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы", – заявила Иванова.

Она уточнила, что на данный момент с подозреваемым работают представители СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По информации источника в правоохранительных органах, предполагаемый убийца познакомился с человеком, чьи останки обнаружили на мусорозаводе, в гей-паблике в "Одноклассниках".

"Мужчина пришел в гости к подозреваемому, они выпивали алкоголь, а позже поссорились, в результате подозреваемый убил новоиспеченного знакомого", – говорится в сообщении источника.

Ранее стало известно, что 8 февраля при сортировке бытового мусора на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде в Москве были найдены голова и руки мужчины.

По данному делу Следственный комитет организовал доследственную проверку. Также сообщалось, что были назначены экспертизы для установления личности погибшего.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать