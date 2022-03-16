Евросоюз стал "сверхдержавой двойных стандартов" – постпред РФ при ЕС

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Европейский союз превратился в "сверхдержаву двойных стандартов", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя в эфире телеканала "Россия 24" позицию Брюсселя по вопросу беженцев.
По его словам, Евросоюз уже давно назвал себя "сверхдержавой образа жизни". Подразумевалось, что главное достижение всей евроинтеграции – это высокий уровень жизни для жителей.
"Сейчас я бы назвал ЕС сверхдержавой двойных стандартов", – сказал Чижов.
Он напомнил, что пару месяцев назад все наблюдали ситуацию на границе с Белоруссией. Тогда в польских лесах пограничники и военные держали в нечеловеческих условиях беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе Сирии, которые рассчитывали попасть в ЕС. Он напомнил, что тогда действия польских властей вызывали критику партнеров.
"И вдруг такой всплеск солидарности с Польшей, которая открыла свои объятия для беженцев с Украины. Тех сирийских и других ближневосточных беженцев уже никто не вспоминает, как не вспоминает и отношение польских властей к тем и другим", – обратил внимание постпред.
Чижов добавил, что в ближайшее время властям ЕС предстоит как-то решить вопрос с беженцами, однако готового рецепта не существует.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на страны, которые взаимодействуют с Россией. В частности, речь идет о Китае, Индии, Египте и Турции. По его словам, почти все страны Евросоюза уже легли под США из-за готовности принимать насаждаемый миропорядок в любом виде.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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