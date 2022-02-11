Обвиняемый в убийстве девочки в Орловской области признался в убийстве еще трех людей

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Мужчина, задержанный за убийство 9-летней девочки в Орловской области, признал вину в убийстве еще двух детей и одной женщины. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В ходе расследования убийства девочки в селе Казарь следователи получили сведения о возможной причастности мужчины к другим преступлениям. Правоохранителям удалось получить подтверждающие эти данные доказательства.

"По версии следствия, в апреле 2000 года, в сентябре 2003 года и в июле 2005 года в Залегощенском районе Орловской области [Шавкат] Шаяхмедов совершил убийства путем удушения еще трех местных жителей – 6-летнего и 11-летнего мальчиков, а также 32-летней женщины", – говорится в сообщении.

При этом с младшим ребенком и женщиной обвиняемый не был знаком, а 11-летний мальчик проживал в соседнем доме.

Задержанному предъявили обвинение по пунктам "а", "в", "к" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России. Обвиняемый полностью признал вину. Следователи также проверят его на причастность к другим преступлениям.

Девочка пропала в июне 2021 года. Об этом в полицию сообщил ее отец. К поискам были подключены оперативные службы. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Спустя время тело девочки было обнаружено закопанным в подвале дома в селе Казарь Орловской области.

По подозрению в совершении преступления 15 сентября задержали 61-летнего мужчину. Сообщалось, что ранее он не был судим.

Позднее его обвинили в сексуальном насилии еще над тремя детьми. В прокуратуре региона уточнили, что мужчина работал в школе рабочим и не имел медицинского заключения и справки о судимости. За время его работы был выявлен факт преступления против половой неприкосновенности в отношении одной из учениц.

