Задержанный по подозрению в убийстве девочки под Орлом признался еще в одном преступлении

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Предполагаемый убийца пропавшей под Орлом 9-летней девочки признался, что убил еще одного ребенка более 16 лет назад. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"В ходе дальнейшего расследования следователи центрального аппарата получили информацию о причастности Шавката Шаяхмедова к другому особо тяжкому преступлению", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, летом 2005 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области пропал 11-летний ребенок. В ходе оперативно-разыскных мероприятий его местонахождение установить не удалось.

Позже Шаяхмедов дал подробные показания о совершенном им преступлении и указал место нахождения тела погибшего ребенка. Подозреваемый также полностью признал вину в преступлении 16-летней давности.

О задержании 61-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки в Орловской области, стало известно 15 сентября. Сообщалось, что ранее он не был судим.

Девочка пропала в июне 2021 года. Об этом в полицию сообщил ее отец. К поискам были подключены оперативные службы. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Спустя время тело девочки было обнаружено закопанным в подвале дома в селе Казарь Орловской области.