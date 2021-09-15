СК возбудил уголовное дело после смерти 4-летнего ребенка в Турции

21:39
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти 4-летнего ребенка в Турции. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Мальчик находился в Турции с родителями. 9 сентября его госпитализировали с признаками отравления в больницу Антальи. На следующий день ребенок скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Семья сообщила о произошедшем в СК по Москве.
На данный момент в ведомстве устанавливают все обстоятельства произошедшего. Родителей мальчика допросят по приезде в Россию.
По словам Ивановой, с целью установления точной причины смерти будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по лечению ребенка на территории Турции.
Ранее сообщалось, что в ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции травмы получили 35 украинских туристов. Тяжелых ранений нет. В генконсульстве РФ в Анталье рассказали, что россиян в автобусе не было.
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