В ДТП с автобусом в Турции травмы получили 35 украинских туристов

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В ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции травмы получили 35 украинских туристов, сообщает РИА Новости. Тяжелых ранений нет.

Пострадавшим уже оказывают необходимую медпомощь. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что россиян в автобусе не было.

Школьный и туристический автобусы столкнулись около 07:30 по местному времени на трассе Мугла – Денизли на юго-западе Турции. Последний выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся.

Всего в транспортном средстве находился 41 турист. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.