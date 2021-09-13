В полиции уточнили информацию о пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

12:04
Фото: iha.com.tr
Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожную полицию провинции Мугла.
Число пострадавших в результате аварии уточняется.
"Точных данных по пострадавшим пока нет, часть пассажиров не получила ранений, однако все равно всех отправили в больницу. По данным, которые мы все еще получаем, все туристы – граждане Украины. Однако точная информация будет позже", – сказал собеседник агентства.
Позднее в понедельник Генконсульство РФ в Анталье подтвердило, что россиян среди пострадавших в результате ДТП на Юго-Западе Турции нет.
Ранее сообщалось, что школьный и туристический автобусы столкнулись около 07:30 по местному времени на трассе Мугла – Денизли на юго-западе Турции. Всего в транспортном средстве находился 41 турист.
По одним данным, в результате аварии пострадали 30 человек. При этом некоторые СМИ сообщали, что 1 человек погиб и 49 пострадали. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.
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