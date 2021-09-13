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В мире

11:01 (обновлено 13.09.2021 11:31)

Автобус с туристами из РФ и Украины перевернулся в Турции

происшествия за рубежом ДТП

Фото: dha.com.tr

ДТП с участием автобуса произошло на юго-западе Турции, сообщает агентство Demiroren.

Школьный и туристический автобусы столкнулись около 07:30 по местному времени на трассе Мугла – Денизли. Всего в транспортном средстве находился 41 турист из РФ и Украины.

В результате аварии пострадали 30 человек. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. При этом некоторые СМИ сообщают, что 1 человек погиб и 49 пострадали.

В Генконсульстве РФ заявили, что находятся на связи с властями Турции. В дипмиссии уточняют обстоятельства ДТП и наличие россиян среди пострадавших, передает РИА Новости.

Ранее 14 человек погибли при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Ранения получили 18 человек. Они были направлены в пять турецких больниц.

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