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Российский турист умер во время отдыха в Турции, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что тело 40-летнего россиянина обнаружили в постели гостиничного номера.
Его спутница рассказала, что пара прилетела два дня назад в Анталью. Вечером до инцидента они употребляли спиртное.
По предварительной версии, причиной смерти может быть алкогольное опьянение или осложнения, связанные с заболеванием коронавируса.
Ранее российский турист погиб в Турции из-за коронавируса. У мужчины диагностировали коронавирус спустя неделю после того, как он приехал на курорт с женой.