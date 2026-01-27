РЕН ТВ: погибшие при пожаре в подмосковной Балашихе кубинцы разожгли костер в доме

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Граждане Кубы, погибшие при пожаре в частном доме в подмосковной Балашихе, разожгли в помещении костер. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По данным собеседника, электричество в частном хостеле оказалось отключено за неуплату.

Возгорание дома в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка произошло 27 января. По данным экстренных служб, сообщение о пожаре поступило в 04:40. Спустя час огонь удалось локализовать и вскоре полностью потушить.

После ликвидации пожара в одной из комнат здания нашли тела двух мужчин и двух женщин. Еще 6 человек смогли спастись, включая 17-летнего подростка. По данному факту возбудили уголовное дело. По версии экстренных служб, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

