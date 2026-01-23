Пожар произошел в здании в Среднем Кисловском переулке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Здание загорелось в Среднем Кисловском переулке в Москве. В связи с этим там перекрыто движение, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ЧП задействованы оперативные службы. Автомобилистам рекомендовано выбирать альтернативные пути объезда.

Как рассказали ТАСС в оперативных службах, пожар случился в неэксплуатируемом Доме синодальных композиторов. Ему присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее в подмосковных Люберцах загорелся частный дом. ЧП произошло в СНТ "Зеленая Зона". По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

К настоящему времени пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Распространение огня на соседние дома было предотвращено.

