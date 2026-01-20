Форма поиска по сайту

20 января, 17:35

Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме на Кубани

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Женщина, двое ее детей и внук погибли при пожаре в частном доме в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По информации следствия, инцидент произошел ночью во вторник, 20 января, в доме на улице Демьяна Бедного. Возгорание возникло в одной из комнат. Старшая дочь хозяйки дома смогла спастись и вызвала пожарных. После того как огонь был потушен, в доме нашли тела 45-летней женщины, ее детей 6 и 9 лет, а также новорожденного внука.

Отмечается, что следователи уже осмотрели место происшествия. Они установят обстоятельства произошедшего и точную причину возгорания. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Ранее двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в селе Степной Дворец в Бурятии. В результате был полностью уничтожен дом и пристрой на площади 58 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.

происшествияпожаррегионы

