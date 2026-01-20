Два человека погибли при пожаре в частном доме в Бурятии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в селе Степной дворец в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба ГО и ЧС по региону.

В результате пожара был полностью уничтожен дом и пристрой на площади 58 квадратных метров. Прибывшие пожарные обнаружили на месте происшествия тела двух погибших мужчин 1959 и 1979 годов рождения.

Специалистам пришлось ликвидировать возгорание в сложных метеоусловиях. При температуре воздуха минус 43 градуса из-за интенсивной подачи воды образовывался густой пар, который вместе с дымом практически полностью лишал их видимости.

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.

Ранее крупное возгорание произошло в цехе птицефабрики в Чувашии. В тушении огня были задействованы 85 человек и 29 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.