Пожар на птицефабрике в Чувашии ликвидирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар в цехе птицефабрики ООО "Агроферма "Юрма" в Чувашии ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС РФ по республике.

В тушении огня были задействованы 85 человек и 29 единиц техники. По предварительным данным, никто из сотрудников птицефабрики не пострадал.

О возгорании на предприятии в поселке Новые Лапсары стало известно ночью 19 января. Площадь пожара составила 2,1 тысячи квадратных метров.

Ранее огонь охватил торговый центр "Доброцен" в Ялте. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Пламя распространилось по крыше здания.

Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание, а затем – потушить его. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

