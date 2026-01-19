Крупный пожар вспыхнул на птицефабрике в Чувашии

Фото: vk.com/ГУ МЧС России по Чувашии

Крупное возгорание произошло в цеху птицефабрики ООО "Агроферма "Юрма" в чувашском поселке Новые Лапсары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашии.

Огнеборцы локализовали пожар на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Предварительно, в результате случившегося пострадавших среди работников предприятия нет. К тушению огня привлекаются 85 человек и 29 единиц техники.

Ранее торговый центр загорелся в Ангарске Иркутской области. Сотрудники газодымозащитной службы спасли двух человек. Кроме того, еще трое граждан были эвакуированы из здания с помощью автолестницы.

Позже выяснилось, что площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Высокую пожарную нагрузку создавали моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.