17 января, 16:48

Происшествия

Торговый центр загорелся в Иркутской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Торговый центр загорелся в Ангарске Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о возгорании на улице Чайковского поступила ведомству днем 17 января. В настоящее время площадь пожара выясняется. Сотрудники газодымозащитной службы спасли двух человек. Кроме того, еще трое граждан были эвакуированы из здания с помощью автолестницы.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. На месте задействовано около 40 человек и 10 единиц техники.

Ранее возгорание произошло в бизнес-центре "Игнат" во Владивостоке. Пожар начался на кухне одного из ресторанов. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. Огнеборцам спустя время удалось потушить пламя на площади около 30 квадратных метров.

Пожар произошел на территории сельскохозяйственной академии имени Тимирязева

происшествияпожаррегионы

