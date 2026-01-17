17 января, 16:48Происшествия
Торговый центр загорелся в Иркутской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Торговый центр загорелся в Ангарске Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Информация о возгорании на улице Чайковского поступила ведомству днем 17 января. В настоящее время площадь пожара выясняется. Сотрудники газодымозащитной службы спасли двух человек. Кроме того, еще трое граждан были эвакуированы из здания с помощью автолестницы.
Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. На месте задействовано около 40 человек и 10 единиц техники.
Ранее возгорание произошло в бизнес-центре "Игнат" во Владивостоке. Пожар начался на кухне одного из ресторанов. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. Огнеборцам спустя время удалось потушить пламя на площади около 30 квадратных метров.
