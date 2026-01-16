Пожар произошел в бизнес-центре во Владивостоке

Фото: телеграм-канал SHOT

Сотрудники МЧС тушат возгорание в бизнес-центре "Игнат" во Владивостоке. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Все произошло на проспекте Красного Знамени. Возгорание началось на кухне одного из ресторанов. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на площади около 30 квадратных метров. В данный момент проводится проливка места пожара.

Ранее пожар произошел в торговом центре "Доброцен" в Ялте. Его площадь составляла 1 тысячу квадратных метров. Огонь охватил крышу здания.

Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание, а затем – потушить его. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.