Новости

Новости

11 января, 05:28

Происшествия

Крупный пожар в торговом центре Ялты ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Открытое горение в торговом центре "Доброцен" в Ялте ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Информации о пострадавших людях не поступало.

Пожар в ТЦ произошел вечером в субботу, 10 января . Для его ликвидации было привлечено свыше 60 человек и 20 единиц спецтехники.

Ранее возгорание случилось на одном из предприятий на востоке Москвы. Его площадь составила 300 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Никто из людей не пострадал.

