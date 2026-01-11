11 января, 05:28Происшествия
Крупный пожар в торговом центре Ялты ликвидирован
Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"
Открытое горение в торговом центре "Доброцен" в Ялте ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Информации о пострадавших людях не поступало.
Пожар в ТЦ произошел вечером в субботу, 10 января . Для его ликвидации было привлечено свыше 60 человек и 20 единиц спецтехники.
Ранее возгорание случилось на одном из предприятий на востоке Москвы. Его площадь составила 300 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Никто из людей не пострадал.