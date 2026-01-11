Крупный пожар в торговом центре Ялты ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Открытое горение в торговом центре "Доброцен" в Ялте ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Информации о пострадавших людях не поступало.

Пожар в ТЦ произошел вечером в субботу, 10 января . Для его ликвидации было привлечено свыше 60 человек и 20 единиц спецтехники.

