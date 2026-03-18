Дмитриев предложил США ввести санкции против Британии и Евросоюза

Соединенным Штатам следует ввести санкции против Великобритании и Евросоюза. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя недовольство президента США Дональда Трампа действиями стран НАТО.

"Может быть, США следует ввести санкции против Великобритании и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение западной цивилизации посредством иммиграции, а также снять санкции с России, чтобы поддержать мировые энергетические рынки?" – написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива. Вместе с тем американский лидер признался, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за США.

Глава Белого дома также заявил, что американским властям нет никакой необходимости работать с европейскими странами по конфликту на Украине, поскольку он происходит за тысячи миль от территории США.