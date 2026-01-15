18 человек госпитализированы после взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева

После взрыва светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре в больницы были доставлены 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, состояние 4 пострадавших оценивается как крайне тяжелое, 5 – как тяжелое, еще 3 – как средней степени тяжести.

Взрыв произошел в четверг, 15 января. В одном из помещений раздался хлопок, после которого загорелась кровля. Площадь пожара составила 340 квадратных метров. Спустя время его потушили.

Из-за сильного задымления из здания вывели 200 человек. На месте ЧП работали 10 бригад скорой помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.