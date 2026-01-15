Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 21:33

Происшествия

18 человек госпитализированы после взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева

После взрыва светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре в больницы были доставлены 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, состояние 4 пострадавших оценивается как крайне тяжелое, 5 – как тяжелое, еще 3 – как средней степени тяжести.

Взрыв произошел в четверг, 15 января. В одном из помещений раздался хлопок, после которого загорелась кровля. Площадь пожара составила 340 квадратных метров. Спустя время его потушили.

Из-за сильного задымления из здания вывели 200 человек. На месте ЧП работали 10 бригад скорой помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика