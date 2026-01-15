Слушатели центра подготовки МВД пострадали при взрыве светошумовой гранаты в Сыктывкаре

Фото: телеграм-канал SHOT

Все пострадавшие при взрыве светошумовой гранаты в Сыктывкаре являются слушателями центра профессиональной подготовки МВД России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

Уточняется, что взрыв и последующее возгорание произошли в одном из корпусов в районе актового зала. Учебные аудитории не пострадали, так как находятся в другом корпусе. Инцидент не повлияет на работу учреждения, добавили в пресс-службе.

Взрыв произошел 15 января, в здании начался пожар. В связи с сильным задымлением были эвакуированы 200 человек.

Всего в результате ЧП пострадали 9 человек, 8 из них доставили в больницы. При этом 4 из госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

