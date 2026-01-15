Уголовное дело возбудили после ЧП в здании МВД в Сыктывкаре

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Коми"

Уголовное дело возбуждено после хлопка в административном здании МВД в Сыктывкаре, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Коми.

"По данным следствия, 15 января произошел хлопок в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара", – говорится в сообщении.

На месте ЧП уже работают следователи и следователи-криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В региональном Минздраве заявили, что в результате произошедшего травмы получили 9 человек, 8 из них были доставлены в больницы. На месте ЧП было задействовано 10 бригад скорой помощи, в том числе 2 реанимационные.

МВД по региону организовало проверку по факту возгорания крыши в ведомственном заведении. Уточняется, что инцидент произошел во время проведения учебных занятий с личным составом.