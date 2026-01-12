Форма поиска по сайту

12 января, 17:29

Происшествия

Пожар произошел на востоке Москвы

Видео: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Огнеборцы потушили пожар, вспыхнувший на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, возгорание зафиксировали на кровле одноэтажного автосервиса на улице Большая Косинская. На месте ЧП работали более 70 сотрудников и 19 единиц спецтехники.

Ранее 9 человек спасли при пожаре в жилом доме на Петрозаводской улице в Москве. По данным МЧС, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Прибывшие пожарные эвакуировали людей, среди которых были дети.

До этого на проспекте Буденного загорелась крыша одного из зданий. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Спустя время огонь потушили, пострадавших нет.

Пожар произошел в торговом центре в подмосковном Красногорске

