12 января, 17:29
Пожар произошел на востоке Москвы
По данным ведомства, возгорание зафиксировали на кровле одноэтажного автосервиса на улице Большая Косинская. На месте ЧП работали более 70 сотрудников и 19 единиц спецтехники.
Ранее 9 человек спасли при пожаре в жилом доме на Петрозаводской улице в Москве. По данным МЧС, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Прибывшие пожарные эвакуировали людей, среди которых были дети.
До этого на проспекте Буденного загорелась крыша одного из зданий. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Спустя время огонь потушили, пострадавших нет.
