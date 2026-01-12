Форма поиска по сайту

12 января, 23:18

Происшествия

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на севере Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Крупное возгорание произошло в неэксплуатируемом одноэтажном здании на севере Москвы. Огнеборцы уже локализовали пожар на площади 500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по столице.

Уточняется, что огонь охватил крышу здания. Сведений о возможных пострадавших не поступало. На месте работают 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Дальнейшая информация устанавливается.

Ранее огнеборцы потушили пожар, вспыхнувший на востоке Москвы. Возгорание зафиксировали на кровле одноэтажного автосервиса на улице Большой Косинской. На месте ЧП работали более 70 сотрудников и 19 единиц спецтехники.

Еще одно возгорание случилось в жилом доме на Петрозаводской улице: в одной из квартир дома загорелись личные вещи и мебель. Пожарные спасли 9 человек, после чего потушили огонь.

Пожар произошел в автосервисе на востоке Москвы

