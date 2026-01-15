Восемь человек госпитализированы после возгорания в учебном центре МВД в Сыктывкаре

Фото: телеграм-канал Mash

Восемь человек были доставлены в больницы после возгорания в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава по Республике Коми.

Уточняется, что огонь охватил крышу ведомственного заведения. Инцидент произошел во время проведения учебных занятий с личным составом. Спустя время пожар был локализован. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. ГУ МВД по региону уже организовало проверку.

Всего травмы получили 9 человек. По данным Минздрава республики, один из пострадавших отказался от госпитализации.

"Четырех повезли в республиканскую больницу, еще четверых – в Эжвинскую горбольницу", – рассказали в министерстве.

На месте происшествия было задействовано 10 бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Сейчас еще один экипаж дежурит у центра профподготовки МВД в Сыктывкаре.

