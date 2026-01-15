Форма поиска по сайту

15 января, 14:24

Происшествия

Восемь человек госпитализированы после возгорания в учебном центре МВД в Сыктывкаре

Фото: телеграм-канал Mash

Восемь человек были доставлены в больницы после возгорания в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава по Республике Коми.

Уточняется, что огонь охватил крышу ведомственного заведения. Инцидент произошел во время проведения учебных занятий с личным составом. Спустя время пожар был локализован. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. ГУ МВД по региону уже организовало проверку.

Всего травмы получили 9 человек. По данным Минздрава республики, один из пострадавших отказался от госпитализации.

"Четырех повезли в республиканскую больницу, еще четверых – в Эжвинскую горбольницу", – рассказали в министерстве.

На месте происшествия было задействовано 10 бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Сейчас еще один экипаж дежурит у центра профподготовки МВД в Сыктывкаре.

Ранее крупное возгорание произошло в неэксплуатируемом одноэтажном здании на севере Москвы. Пожар удалось потушить на площади 500 квадратных метров.

По данным столичного главка МЧС России, огонь охватил крышу здания. На месте происшествия работали 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

