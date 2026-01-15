Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии после ЧП в здании МВД в Сыктывкаре

Фото: телеграм-канал SHOT

Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии после возгорания в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, сообщает Минздрав Республики Коми.

Пострадавшие были доставлены в республиканскую клиническую больницу и городскую эжвинскую больницу, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что из-за сильного задымления из здания МВД пришлось эвакуировать около 200 человек.

К настоящему времени пожар удалось локализовать на площади 340 квадратных метров, отметили в республиканском ГУ МЧС. По данным управления по региону МВД, в результате ЧП в здании центра подготовки загорелась крыша.

В результате инцидента девять человек получили травмы, восемь были доставлены в больницы. На месте происшествия было задействовано 10 бригад скорой помощи, включая реанимационные.

После случившегося было возбуждено уголовное дело. На месте ЧП уже работают следователи и следователи-криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

