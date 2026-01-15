Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 14:50

Происшествия

Взрыв светошумовой гранаты произошел в здании МВД в Сыктывкаре

Фото: телеграм-канал Baza

Взрыв светошумовой гранаты произошел в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре. Об этом сообщила пресс-служба администрации Республики Коми по ссылкой на Минздрав региона.

Из-за сильного задымления из здания эвакуировали 200 человек. На месте работали 10 бригад скорой помощи, 2 из которых – реанимационные, рассказали в пресс-службе.

Об инциденте стало известно 15 января. Утверждалось, что в одном из помещений центра произошел хлопок, после чего загорелась крыша. Пожар был локализован на площади 340 квадратных метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В результате ЧП травмы получили 9 человек, 8 из них были доставлены в больницы. Еще один гражданин от госпитализации отказался. В настоящее время 4 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Новости регионов: частный дом полностью разрушен из-за взрыва газа в Уссурийске

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика