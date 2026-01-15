15 января, 14:50Происшествия
Взрыв светошумовой гранаты произошел в здании МВД в Сыктывкаре
Фото: телеграм-канал Baza
Взрыв светошумовой гранаты произошел в центре профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре. Об этом сообщила пресс-служба администрации Республики Коми по ссылкой на Минздрав региона.
Из-за сильного задымления из здания эвакуировали 200 человек. На месте работали 10 бригад скорой помощи, 2 из которых – реанимационные, рассказали в пресс-службе.
Об инциденте стало известно 15 января. Утверждалось, что в одном из помещений центра произошел хлопок, после чего загорелась крыша. Пожар был локализован на площади 340 квадратных метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В результате ЧП травмы получили 9 человек, 8 из них были доставлены в больницы. Еще один гражданин от госпитализации отказался. В настоящее время 4 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
