Семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Взрыв газа произошел в частном доме в селе Сагопши в Ингушетии. В результате пострадали семь человек, включая ребенка, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло в 17:47 6 января по адресу улица Орджоникидзе, дом 33.

"Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу города Малгобек. Причина взрыва газо-воздушной смеси и обстоятельства происшедшего устанавливаются", – говорится в сообщении.

На месте случившегося были задействованы 11 человек и 2 единицы техники МЧС.

Ранее взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Первоуральске Свердловской области. После этого загорелись три квартиры. Позже возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

