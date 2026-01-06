Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 19:25

Происшествия

Семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Взрыв газа произошел в частном доме в селе Сагопши в Ингушетии. В результате пострадали семь человек, включая ребенка, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло в 17:47 6 января по адресу улица Орджоникидзе, дом 33.

"Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу города Малгобек. Причина взрыва газо-воздушной смеси и обстоятельства происшедшего устанавливаются", – говорится в сообщении.

На месте случившегося были задействованы 11 человек и 2 единицы техники МЧС.

Ранее взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Первоуральске Свердловской области. После этого загорелись три квартиры. Позже возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Новости регионов: взрыв газа произошел в частном доме под Белгородом

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика