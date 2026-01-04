В Свердловской области ликвидировано возгорание после взрыва газа в доме

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожарные ликвидировали возгорание, которое возникло в результате взрыва газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что площадь пожара составила 35 квадратных метров, на месте работали 16 специалистов и 6 единиц спецтехники.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 4 января. Взрыв случился в одной из квартир 4-этажного многоквартирного дома на улице Ильича в Первоуральске Свердловской области. Горело три квартиры. В результате пострадал один человек.

