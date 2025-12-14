Один человек пострадал при хлопке газа в доме в Саратове

Фото: телеграм-канал "Новости Саратова и Области"

Хлопок газа произошел в доме на Ладожской улице в Саратове. В результате пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнили в региональном Минздраве, пострадавшим является мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое. Ведомство подчеркнуло, что пострадавший получает всю необходимую медпомощь в полном объеме.

По данным регионального управления МЧС РФ, 27-летний мужчина был госпитализирован с ожогами.

Ранее ЧП с газовым оборудованием произошло в одном из домов в городе Петров Вал Волгоградской области. В результате пострадали четыре человека – трое взрослых и ребенок. Как уточняли в МЧС, из здания удалось эвакуировать 48 человек.

По факту случившегося было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной ЧП следователи назвали разгерметизацию бытового газа.

