Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 17:06

Происшествия

Один человек пострадал при хлопке газа в доме в Саратове

Фото: телеграм-канал "Новости Саратова и Области"

Хлопок газа произошел в доме на Ладожской улице в Саратове. В результате пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнили в региональном Минздраве, пострадавшим является мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое. Ведомство подчеркнуло, что пострадавший получает всю необходимую медпомощь в полном объеме.

По данным регионального управления МЧС РФ, 27-летний мужчина был госпитализирован с ожогами.

Ранее ЧП с газовым оборудованием произошло в одном из домов в городе Петров Вал Волгоградской области. В результате пострадали четыре человека – трое взрослых и ребенок. Как уточняли в МЧС, из здания удалось эвакуировать 48 человек.

По факту случившегося было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной ЧП следователи назвали разгерметизацию бытового газа.

Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика