10 сентября, 14:29

Происшествия

Газовый баллон взорвался в квартире на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Газовый баллон взорвался в квартире на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"В двухкомнатной квартире на 4-м этаже жилого дома на улице Фортунатовской произошел хлопок газового баллона, который использовался при приготовления пищи. В результате пострадал мужчина, он госпитализирован", – рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате инцидента оказалось нарушено остекление балкона. Измайловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в Туле. По информации СК РФ, в здании сдетонировала граната. В результате случившегося травмы получила девушка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

