Двое мужчин погибли при подрыве на минном поле в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое мужчин в возрасте 28 и 38 лет погибли при подрыве на минном поле в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 1 сентября неподалеку от села Поповка, расположенного в Рыльском районе. Хинштейн выразил искренние соболезнования родственникам погибших.

"Это невосполнимая потеря", – отметил врио главы Курской области.

Хинштейн также попросил всех местных жителей быть внимательнее. Он объяснил, что в приграничных районах до сих пор обнаруживают неразорвавшиеся снаряды.

Ранее оператор ВГТРК Сергей Солдатов подорвался на мине в одном из приграничных населенных пунктов Курской области во время работы. В результате журналист получил ранения. Первую помощь ему оказал коллега, после чего пострадавшего доставили в больницу.

Состояние оператора ВГТРК оценивалось как тяжелое. Взрыв мины "Лепесток", на которую наступил Солдатов, повредил его правую стопу. Спустя время журналиста доставили вертолетом в Москву для дальнейшего лечения.

