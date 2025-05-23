Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Саперы МЧС России на приграничных территориях Курской области стали чаще сталкиваться с новыми украинскими минами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о боеприпасах, чей корпус выполнен из пластика и напечатан на 3D-принтере. Они содержат около 30–40 граммов взрывчатки и срабатывают от нажатия, что делает их особенно опасными.

"Из-за внешнего вида эти мины получили прозвища "Эклеры" или "Мыльницы". Их дистанционно устанавливают с помощью беспилотников. Мины небольшие, около 10 сантиметров в диаметре и почти незаметны на земле", – указал командир группы разминирования с позывным Белый.

Вражеские войска маскируют их, обклеивая травой и листьями, указал командир. Кроме того, с августа 2024 года специалисты МЧС обезвредили в регионе свыше 5 300 опасных предметов. Разминирование территорий у границы продолжается, для этого также применяется роботизированная техника.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что работу по разминированию приграничья Курской области, на которую потребуется больше года, усилят. Уже после станут ясны планы по восстановлению территорий. Средства на восстановительные работы выделят из федерального бюджета.

Киевский режим демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Украина продолжает свои враждебные действия, но российская система ПВО эффективно борется с атаками, уточнял он.

