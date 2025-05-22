Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ Льгова в Курской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения ВСУ теракта в городе Льгов Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного комитета РФ.

По данным следствия, украинские военные совершили целенаправленный обстрел Льгова, выбирая при этом в качестве цели гражданские объекты. Сотрудники СК установят и привлекут к ответственности всех представителей ВСУ, причастных к данному преступлению.

22 мая украинские войска нанесли массированный удар по Льгову в Курской области. Под атаку попала трасса Курск – Рыльск. В результате удара пострадали 12 человек, среди которых двое детей – 13 и 16 лет.

У первого ребенка выявили осколочные ранения поясницы, у второго – черепно-мозговую травму, рану затылка и левого плеча. Кроме того, пострадали семь женщин и трое мужчин. У них диагностировали осколочные ранения и ушибы.

Также, предварительно, повреждения получили четыре автомобиля, один многоквартирный дом и два частных дома.