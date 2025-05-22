Уголовное дело возбуждено по факту ранения главы Беловского района Волобуева

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Уголовное дело заведено по факту ранения главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который пострадал от атаки украинского БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Как она отметила, 22 мая ВСУ при помощи беспилотника сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил Волобуев.

В связи с этим следствие квалифицировало действия украинских войск как террористический акт (пп. "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ).

"Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", – сказала Петренко.

По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, эта атака стала четвертой для Волобуева. Он уточнил, что глава района получил минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости правого предплечья. В настоящее время он находится в состоянии средней тяжести. Жизни политика ничего не угрожает.

Кроме того, пострадавшему позвонил Владимир Путин. Российский лидер узнал о состоянии Волобуева, а также пожелал ему скорейшего выздоровления.

