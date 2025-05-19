СК завел дело о теракте по факту ранения ребенка после атаки ВСУ в Курской области

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили дело о теракте после того, как ребенок получил ранения из-за атаки украинского дрона в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ее слова передает пресс-служба ведомства.

Об обстоятельствах инцидента следователям рассказала мама пострадавшей и сам ребенок.

11 мая пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и правой ноги в результате сброса взрывного устройства с украинского FPV-дрона на лобовое стекло автомобиля в поселке Хомутовка Курской области. После атаки родственники пострадавшей отвезли ее в Севскую ЦРБ Брянской области.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Родители, которые находились в машине, не пострадали.

Следователи на данный момент занимаются выяснением обстоятельств случившегося, а также устанавливают личности тех представителей вооруженных формирований Украины, кто причастен к этому инциденту.

"Военные следователи продолжают работу в Курской области по фиксации и документированию преступлений, совершенных военнослужащими Украины", – заключили в ведомстве.

Ранее дело о теракте было возбуждено после обстрела украинскими военными частного дома в деревне Кукуевке Курской области. По данным СК, 2 мая Вооруженные силы Украины атаковали дроном частный дом, в котором находилась семейная пара.

После сброса взрывного устройства на домовладение женщина получила осколочное ранение. Действия украинских военных были признаны терактом. Следователи планируют установить и привлечь к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, которые причастны к этому преступлению.

