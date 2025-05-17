Дело о теракте завели после обстрела ВСУ автостоянки и ранения женщины в курском селе

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела украинскими военными автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.

Следователи установили, что днем 4 мая бойцы ВСУ использовали беспилотник для сброса взрывного устройства на автомобильную стоянку Большесолдатского района. В результате взрыва пострадала местная жительница.

Пострадавшая рассказала, что увидела два БПЛА, когда вышла из машины и шла на работу. С одного из них и сбросили устройство. Женщина потеряла сознание сразу после взрыва.

Петренко заверила, что следователи выявят и привлекут к ответственности все участники вооруженных формирований Украины, которые имеют отношение к этому инциденту.

Еще одно дело по аналогичной статье ранее завели по факту ракетного обстрела Рыльска ВСУ. Инцидент произошел 11 мая. Под удар попали гражданская инфраструктура. В результате пострадали три мирных жителя. Кроме того, из-за удара были повреждены жилые дома и разрушена гостиница.