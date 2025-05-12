Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Следователи завели уголовное дело по факту ракетного обстрела со стороны ВСУ Рыльска в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, слова которой приводятся в телеграм-канале ведомства.

По ее словам, в действиях украинских войск были установлены признаки преступления, предусмотренные пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").



По данным ведомства, 11 мая ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске. В результате пострадали три мирных жителя. Кроме того, из-за удара были повреждены жилые дома и разрушена гостиница.



При осмотре мест случившегося следователи нашли фрагменты РСЗО М142 HIMARS.

Ранее мирная жительница получила ранения после атаки Вооруженных сил Украины на село Ясные Зори в Белгородском районе. Ее госпитализировали в больницу с баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, после оказания медпомощи врачи должны были перевезти пострадавшую в областную клиническую больницу.

