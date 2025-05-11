ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, три человека получили ранения. Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы – они в тяжелом состоянии", – написал он в телеграм-канале.

Также еще одна пострадавшая получила осколочные ранения предплечья и бедра, однако ее жизни ничего не угрожает. Всем раненым врачи оказывают необходимую помощь, в дальнейшем они будут госпитализированы в Курскую областную больницу.

Ракетная атака ВСУ повредила гостиницу, которая расположена на въезде в Рыльск, добавил Хинштейн. Также взрывная волна повредила два автомобиля и два частных дома, в которых выбило окна. Еще три машины оказались посечены осколками.

На месте происшествия работают спасатели. Там же находится глава района.

"Информация о последствиях и пострадавших уточняется. Ситуацию держу на контроле", – подытожил временный глава региона.

До этого удар украинского дрона по автомобилю в Курской области привел к ранению пятилетней девочки. Родственники отвезли ребенка в Севскую ЦРБ Брянской области. У девочки осколочные ранения спины и ноги, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.