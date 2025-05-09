Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Также Гладков отметил, что инцидент не повлиял на план проведения праздничных мероприятий в регионе.

Ранее Минобороны России сообщало о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ после начала перемирия. По данным оборонного ведомства, украинская армия предприняла две попытки прорыва через российскую границу в Курской области, а также совершила атаку в районе Дзержинска в ДНР.

Кроме того, подразделения ВСУ совершили 173 обстрела позиций ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения. Еще 4 обстрела были совершены с применением реактивных систем залпового огня, добавили в ведомстве.